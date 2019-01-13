جدول فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب

ينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب يوم 22 يناير الجارى، وسيكون حافلا بالفعاليات الثقافية والمناقشات، ومن ذلك ما سيقدمه "ملتقى الشباب" فى البرنامج الرئيسى لهيئة الكتاب فى الخامسة مساء كل بقاعة الشباب بالمبنى الرئيسى للهيئة:

ندوة (1) عنوانها: (المكان والهم الاجتماعى): 23/ 1

يشارك فيها: الرّوائى محمد الجيزاوي، الرّوائى علاء فرغلى، الرّوائى خالد أحمد.. ويديرها الرّوائى الكبير إبراهيم عبد المجيد.

ندوة (2) عنوانها (الفانتازيا والسّرد الغرائبى): 24/ 1

يشارك فيها: الرّوائى مصطفى الشيمى والكاتب مصطفى السيد سمير، الرّوائى محمد الدواخلي.. ويديرها الرّوائى الكبير سيد الوكيل.

ندوة (3) عنوانها: (شعر العامية الآن): 25/ 1

يشارك فيها: الشّاعر أحمد عبد الحى، الشّاعرة عبير الرّاوى، الشّاعر وائل فتحى، الشّاعر ممدوح عبد الحميد.. ويديرها الشّاعر سالم الشهبانى.

ندوة (4) عنوانها: (البيست سيلر.. جماليات الدّعاية وسلطة الجماهير): 26/ 1

يشارك فيها: الرّوائى أحمد مراد، الرّوائى محمد صادق، الرّوائى حسن كمال.. ويديرها الصحفى محمد توفيق.

ندوة (5) عنوانها: (التّراث الصّوفى والنّص الرّوائى): 27/ 1

يشارك فيها: الرّوائي أحمد القرملاوى، الرّوائى أحمد عبد المجيد، الكاتب أحمد جمال عيد.. تديرها الدكتورة نانسى إبراهيم.

ندوة (6) عنوانها: (مبدعون فى مدرجات الجامعة): 28/ 1

يشارك فيها: أحمد عبد العاطى، باسم مدحت، الشّاعر عبد الفتاح خالد.. ويديرها الدكتور أحمد عمار.

ندوة (7) عنوانها: (رواية الخيال العلمى): 29/ 1

يشارك فيها: الرّوائي أحمد الملوانى، الرّوائى عمرو عبد الحميد، الرّوائى أحمد خالد مصطفى.. وتديرها الدكتورة هويدا صالح.

ندوة (8) عنوانها: (البوب آرت والتنمية الذاتية): 30/ 1

يشارك فيها: الكاتبة هبة السواح، الكاتب مصطفى منير، الكاتب إسلام جاويش.. وتديرها الدكتورة هدى عطية.

ندوة (9) عنوانها (هموم المرأة فى روايات الكاتبات): 31/ 1

يشارك فيها: الرّوائية شيرين سامى، الرّوائية مروة الجمل، الرّوائية أميرة عز الدين.. ويديرها الرّوائى عمرو العادلى.

ندوة (10) عنوانها: (جماليات أدب الرّعب): 1/ 2

يشارك فيها: الرّوائى محمد عصمت، الرّوائى حسن الجندى، الرّوائية شيرين هنائى، الرّوائية بسمة الخولى.. ويديرها الرّوائى عمرو مرزوق.

ندوة (11) عنوانها: (مستقبل الكتابة السّاخرة): 2/ 2

يشارك فيها: محمد راضى، محمد جلال، شريف أسعد.. ويديرها الكاتب أشرف توفيق.

ندوة (12) عنوانها: (سرد التّاريخ): 3/ 2

يشارك فيها: الرّوائى أحمد سعد الدين، الرّوائى إبراهيم أحمد عيسى، والرّوائى محمّد نجيب عبد الله.. ويديرها الرّوائى هانى عبد المريد.

ندوة (13) عنوانها: (الرّواية النّفسية): 4/ 2

يشارك فيها: الكاتب محمد طه، الرّوائى عادل العجوانى، الرّوائى أسامة الفضل.. ويديرها الرّوائى محمد عبد النبى.