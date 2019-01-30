ندوة

تعقد خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الذهبية فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ندوة لمناقشة كتاب "دعاة السوبر ماركت" للكاتب الصحفى وائل لطفى، والصادر عن دار العين، وذلك غدًا الخميس، فى الثانية عشرة ظهرًا، بقاعة الندوات.

يشارك فى مناقشة الكتاب المفكر نبيل عبد الفتاح، والكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة السابق، والدكتور أحمد موسى أستاذ الاجتماع بجامعة بنها، والدكتور محمود أحمد عطا الله الباحث بالمركز القومى للبحوث.

وكتاب "دعاة السوبر ماركت" هو الكتاب الثانى للكاتب وائل لطفى فى مجال الاجتماع الدينى بعد كتابه "ظاهرة الدعاة الجدد"، والذى فاز عنه بجائزة الدولة التشجيعية عام 2008.