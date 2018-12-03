فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب

فتحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، مساء أمس الأحد، باب التقدم لفروع جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب دورته الخمسين، حيث يستمر باب التقدم حتى ٣١ ديسمبر الجاري.



وتتفرع الجائزة إلى ١١ مجالا، وهي: «الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، العلوم الإنسانية، الفنون، الطفل، الكتاب العلمي، العلوم الرقمية»، بالإضافة لجائزة الكتاب الأول مجالي الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.



وتضم أيضًا جائزة التراث وتمنحها الهيئة مناصفة مع دار الكتب والوثائق القومية، وجائزتي الكتاب المترجم والكتاب المترجم للطفل، وتمنح مناصفة مع المركز القومي للترجمة، وجائزة أفضل ناشر بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، ويمكن معرفة شروط تلك الجوائز والقواعد العامة للتقدم عبر موقع الهيئة المصرية العامة للكتاب.