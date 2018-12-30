أكثر من أربعين عنوانًا لمؤسسة بتانة الثقافية في معرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة للكتاب

تدخل "مؤسسة بتانة الثقافية" معرض الكتاب الجديد في دورته الخمسين، بأكثر من أربعين عنوانًا، تتنوع بين الفكر والسياسة والفن والرواية والمجموعات القصصية والدواوين الشعرية، ويمثل الجانب الفكري نصيب الأسد من منشورات مؤسسة بتانة هذا العام.

ويأتي على رأس هذه الكتب: "الوثائق المجهولة لطه حسين" في أربعة أجزاء كبيرة من 2300 صفحة، ثم كتاب "التاريخ الإجرامي للجنس البشري" لكولن ويلسون، بترجمة د. رفعت السيد علي في ثلاثة أجزاء، و"الخاطرات.. سيرة ذاتية فلسفية" للدكتور سعيد توفيق، و"فلسفة الحب والجنس والزواج" تأليف البروفيسور رجاء حلواني وترجمة د. بدر الدين مصطفى، وللمؤرخ محمد عفيفي يصدر كتاب "نوافذ جديدة تاريخ آخر لمصر"، وللدكتور خالد منتصر تصدر أربعة كتب: الختان والعنف ضد المرأة، ولكم سلفكم ولي سلفي، وبورتريهات بلون الشجن، والجنس تواصل لا تناسل. وسيتعرف القراء على ما سيجري في الكنيسة المصرية عبر كتاب كمال زاخر "الكنيسة صراع أم مخاض ميلاد.. قراءة في مصادمات الفرقاء، الجذور والمستقبل"، وفي مجال الأدب والنقد الأدبي تصدر "بتانة" مجموعة من العناوين المهمة مثل "في الأدب الشرقي" لمحمود الضبع، و"شفرات النص" للدكتور صلاح فضل، و"في حضرة نجيب محفوظ" لسيد الوكيل، و"أشكال الحداثة في الرواية العربية" لفتحي أبو رفيعة، و"العصفورة في بلد الطيور" لحبيب الصايغ، و"الاقتراب من العمق.. أفكار وحوارات حول الثقافة الصينية" لمصطفى عبادة.

وفي المجال الفني تصدر "بتانة" في معرض هذا العام مجموعة من الكتب المهمة التي تؤرخ للفن المصري أشخاصًا وأفكارًا، ومن هذه الكتب: "شادية قمر لا يغيب" لماهر زهدي، و"الوثائق الخاصة لمحمد فوزي" لأشرف غريب، و"فكر السينما" لناجي فوزي، و"عالم سينما المؤلف" لأمير العمري، و"تعرف تعشق كمنجة" لمحمد رفيع.

ولم تغفل "بتانة" الثقافة العلمية إذ ترجم لها خصيصًا أشرف أبو اليزيد كتاب "عطايا الخلايا الجذعية.. قصة العلم واليقين" تأليف "جيونج تشان را".

هذا فضلا على العديد من الروايات والدواوين الشعرية، وفي هذا العام تعاقدت "بتانة" مع شاعرين كبيرين: المكسيكي "خوان أرماندو" الذي سيصدر له ديوانان في مجلد واحد بعنوان "محراب" و"صحراء البحر"، والشاعر الكولومبي "كارلوس آجوا ساجو" وديوانه: "حوار مع الملاك"، وديوان: "سر كنعانية.. قبيلة من التعب" للشاعرة الفلسطينية: ابتسام أبو سعدة، وفي مجال الرواية أصدرت بتانة: "قنطرة الذي كفر.. وقصص أخرى" لمصطفى مشرفة بتحقيق وتقديم المؤرخ الثقافي شعبان يوسف، وروايات: "جزيرة القرد" لمحمد سليم شوشة، و"خطوط شائكة" لعزة كامل، و"كفر هلال" لسعيد نوح، و"نساء الهلباوي" لجمال حسان، و"أساطير رجل الثلاثاء" لصبحي موسى، و"حجر الخلفة" لأسامة حبشي، ومجموعات قصصية منها: "مدن تأكل نفسها" لشريف صالح.

وفي التاريخ المصري الحديث، أصدرت بتانة "عزيز المصري.. أبو الثوار"، لمحمد السيد صالح، و"رجال حول الوطن" لمحسن عبد العزيز.

كما سيصدر كتاب "العناصر المعمارية المستخدمة في آثار القاهرة الإسلامية "لرضوى زكي، و"أفكار ميني جيب" لمحمد حسن الصيفي، و"جمهورية الضحك الأولى" لطايع الديب، و"محمد صلاح اللا مبالي" لمؤمن المحمدي، و"سبعة جنيه تكفي؟ وصفات سحرية" لمنة عماد، وكتاب "دولة لمهرجانات: عالم حمو بيكا" للكاتب القدير يسري حسان.

وتؤكد بتانة لمؤلفيها وقرائها ومحبيها.. أن الحل ثقافي وأن الحرب ثقافية فكرية، كما تؤكد أن التنافس على تقديم خدمة ثقافية جيدة وقوفًا على رصيف الوطن أفضل بأي حال من مواءمات وتفاهمات مع كل فكر شيطاني نابت خارج رقعة وطن يحارب ثقافيا.

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