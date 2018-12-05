معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في نسخته الـ62 الخميس 6 ديسمبر

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

يُفتتح مساء الخميس 6 ديسمبر 2018 “معرض بيروت العربي الدولي للكتاب” في نسخته الـ62، حيث ينظمه “النادي الثقافي العربي” بالاشتراك مع “نقابة اتحاد الناشرين في لبنان”، في “مركز سي سايد آرينا وسط بيروت”.

وعن جديد المعرض وفعالياته هذا العالم قال فادي تميم رئيس “النادي الثقافي العربي” إن “جديد المعرض هو الاستمرارية والتطوير. وطبعا، نحن نتعلّم من أخطاء الماضي، ونصلح ونحاول أن نُساعد بأيّ ملاحظة يوجهها إلينا الناشرون والمتابعون، حتى يكونوا مرتاحين، هم من جهة، وزوار المعرض، من جهة ثانية”.

وعن دُور النشر، والدول المشاركة في النسخة الجديدة من المعرض أوضح تميم أن عدد دُور النشر اللبنانية هو حوالي 170 دارا، أما عدد دور النشر العربية، والدولية فيبلغ حوالي 75 دارا، فيما تشارك في المعرض ثماني دول هي الكويت، إيران، سلطنة عُمان، مصر، السودان، لبنان، فلسطين وأوكرانيا.

وفي حديثه حول نوعية الكتب التي يقترحها المعرض لزواره شدد تميم أن إدارة المعرض لا تقيّد الناشرين بعناوين محددة، بل يفتحون مساحة حرية كاملة أمام الناشرين، إلا ما يتعارض مع القوانين والعناوين التي تمنعها القوانين اللبنانية.

وكعادته في كل عام، يضيء “معرض بيروت العربي الدولي للكتاب” في دورته الثانية والستين على الفكر والأدب العربيين من جوانب مختلفة، وعلى هموم الثقافة والمثقفين، ويشمل نشاطات تدور في هذا الفلك مع ربط الماضي بالحاضر.

وتتنوع المحاضرات والندوات الفكرية في المعرض بين مواضيع اجتماعية وسياسية ومناقشة كتب من أبرزها: التوعية من جرائم المعلوماتية، الشفافية والمواطنية، مقاربة عربية لحل النزاعات، حركة النشر والكتاب والمكتبات، الواقع الإنساني والاجتماعي في فلسطين، آفاق الربيع العربي، وغيرها من القضايا.

كما سيشهد المعرض في دورته الحالية فعاليات ثقافية متنوعة ترافق أيامه، حيث يتم تنظيم عدد من الندوات والأمسيات الأدبية والفنية، يتجاوز عددها الإجمالي الأربعين نشاطا، كما تنتظم العشرات من حفلات توقيع الكتب التي تحصل في أجنحة دور النشر المشاركة وجناح النادي الثقافي العربي.

ويخصص المعرض عددا من اللقاء مع طلاب المدارس مثل لقاء حول فيلم “كمال جنبلاط الشاهد والشهادة”. وكما يقدم لجمهوره قراءات شعرية من ديوان “فرح” مع الفنان جهاد الأطرش.

ويتواصل حضور الشعر من خلال عدد من الأمسيات الشعرية والفنية من بينها: أمسية فنية مع الفنان عباس قعصماني، وأمسية شعرية للشعراء الشباب، وأمسية شعرية يشارك فيها شعراء عرب، وأمسية زجلية تنظمها وزارة الثقافة في لبنان بعنوان “تراث المعاني”.

ومن أبرز فعاليات المعرض أيضا مشاركة الشاعر والمفكر السوري أدونيس في محاضرة بعنوان “هذا هو اسمي أدونيس” يلقيها أدونيس، كما ينتظم لقاء ثقافي إحياء للذكرى العاشرة لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش بعنوان “أنا الموقع أدناه… محمود درويش”.

كذلك يحتضن المعرض لقاء مع الروائي إبراهيم نصرالله للحديث حول أعماله الروائية، وخاصة روايته الأخيرة “حرب الكلب الثانية” الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2018، كما تنتظم ندوة بعنوان “الطيب صالح في عيون الأجيال”. وتكرم التظاهرة شخصيات أدبية وفنية وفكرية مختلفة، مثل تكريم الوزير السابق جورج قرم، وتكريم الشاعر ناجي بيضون، وتقيم لقاء وفاء وتقدير للراحل جورج مسوح.