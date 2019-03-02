افتتاح معرض زايد الخامس للكتاب

افتتح د. هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مساء امس الجمعة معرض زايد الخامس للكتاب ، وذلك بحضور سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وعادل لطفى رئيس جمعية مستثمرى زايد ومؤسسة ابداع، واسلام بيومى مدير عام المعارض بهيئة الكتاب، والاعلامى حمدى الكنيسى، والشاعر جمال بخيت، ود. حسين محمود.

يقام المعرض على مساحة ٢٤٠٠ متر مربع ، يشارك فيه معرض ١٤٠ ناشر منهم ١٥ دار نشر من دول مختلفة.

تضمن حفل الافتتاح عروض لفرقة النيل للآلات والفنون الشعبية وعرض لفرقة التنورة ، كما القى الشاعر الكبير جمال بخيت بقصيدة مسحراتى محفوظ.

يفتح المعرض ابوابه للجمهور من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء ويستمر حتى ١٠ مارس الجارى ، ويضم جناح هيئة الكتاب احدث إصدارات الهيئة فى مختلف المجالات من النشر العام والسلاسل التى تصدرها الهيئة ، بالاضافة إلى كتب مكتبة الأسرة.

كما يشهد المعرض على مدار أيامه نشاط ثقافى وفنى متنوع بين الندوات ومناقشة الكتب والامسيات الشعرية والحفلات الفنية وعروض سينمائية بالإضافة إلى النشاط الخاص بالأطفال من ورش فنية وعروض عرائس والساحر والاراجوز.