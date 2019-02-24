30 دولة تشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب

افتتحت سلطنة عُمان، مساء الأربعاء الماضي، معرض مسقط الدولي للكتاب في دورته الرابعة والعشرين الذي يقام بمشاركة 882 دار نشر من 30 دولة.

ويقدم المعرض، الذي يبدأ في استقبال زائريه صباح غد الخميس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، 523 ألف عنوان كتاب في شتى مجالات الفنون والآداب والمعرفة.

وتحل محافظة البريمي الواقعة في شمال غرب سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الممتد حتى الثاني من مارس آذار.

وقال وزير الإعلام العُماني، عبدالمنعم الحسني، في كلمة بحفل الافتتاح بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض: ”نلتقى مجددًا، وقد تحقق لمعرض مسقط الدولي للكتاب مكانة تليق به بين معارض الكتب العربية والدولية“.

وأضاف: ”أصبح معرض مسقط الدولي للكتاب، وفق الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، من أبرز ثلاثة معارض خليجية، كما يأتي تصنيف المعرض في المركز الثاني، وفق اتحاد الناشرين العرب، من حيث القوة الشرائية الفردية بين معارض الكتب العربية“.

وتابع قائلًا: ”يأتي المعرض هذا العام حافلًا بالبرامج الثقافية والعديد من الفعاليات التي تربو على 100 فعالية“.

ويشمل برنامج المعرض أمسيات شعرية وندوات فكرية وورش عمل من أبرزها ندوة (عُمان في الكتابات العربية والأجنبية) وندوة أخرى بعنوان (الطفل وإعلام المستقبل) وحلقة نقاشية تتناول أعمال الشخصيات المكرمة في المعرض هذا العام.

وكرم المعرض في حفل الافتتاح ثلاث شخصيات عُمانية هي الكاتبة بشرى خلفان في مجال القصة والرواية، والأستاذ الأكاديمي إحسان بن صادق اللواتي في مجال الدراسات والبحوث، ومسلم بن أحمد الكثيري في مجال الموسيقى.

كما يشمل برنامج المعرض مسابقة لأفضل مبادرة ثقافية مجتمعية تتنافس على جائزتها أكثر من 25 مبادرة.