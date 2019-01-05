الشارقة ضيف معرض نيودلهي الدولي للكتاب 5 وحتى 13 يناير

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس وفد الإمارة المشارك أن المكانة التي وصلت لها الشارقة ليست وليدة الصدفة بل هي نتاج عمل طويل شارك فيه الجميع على امتداد أربعة عقود استطاعت من خلاله الإمارة أن تؤكد على حضورها كمنارة للعلم والمعرفة.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب:" حضور إمارة الشارقة في حدث يجمع نخبة من الأدباء والمثقفين الهنديين الذين يعبرون من خلال مؤلفاتهم ومشاريعهم الأدبية والثقافية عن حضارة مليئة بالكنوز والمعارف، يمثل أسمى معاني التواصل والتلاقي مع حضارة يمتد عمرها إلى آلاف السنين".

وستمثّل الشارقة في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، وفود من العديد من المؤسسات الثقافية والمعرفية والأكاديمية، ومن أبرزها: هيئة الشارقة للكتاب، واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ودائرة الثقافة في الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، ودارة الدكتور سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، ومؤسسة الشارقة للإعلام، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وثقافة بلا حدود، ومبادرة 1001 عنوان، ومنشورات القاسمي، ومجموعة كلمات. منقول