مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "رؤية القلقشندي عن الأقباط"

ينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، الأحد المقبل، محاضرة بعنوان "رؤية القلقشندي عن الأقباط"؛ احتفالا بمرور 600 عام على وفاة الشيخ أبو العباس القلقشندي (1418- 2018)، يلقيها الدكتور القس باسيليوس صبحي وكيل الكلية الإكليريكية بالقاهرة.

يتحدث المُحاضر، عن كتاب "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" للشيخ القلقشندي والذي يعد موسوعة لجميع العلوم الشرعية والأدبية والجغرافية والتاريخية، وقد تُرجم لأكثر من لغة وصدرت مجموعة من الكتب والأبحاث العلمية للتعريف بأهمية هذا العمل الضخم.