توزيع جوائز مسابقة "منى الشافعي للقصة القصيرة للمهجّرين"

اعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة "منى الشافعي للقصة القصيرة للمهجّرين" يوم أمس عن أسماء الفائزين بجوائزها للموسم الثاني.

وحصل على المركز الأول الكاتبة مياسة علي عبده النخلاني من اليمن لقصتها بعنوان "في محطة القطار".

بينما حازت الكاتبة نور إسماعيل باكير من سوريا على المركز الثاني وجاءت قصتها بعنوان "العدالة".

وحصلت الكاتبة فدوى العبود من سوريا على المركز الثالث بقصة عنوانها "كاميرا ملونة".

الروائية منى الشافعي قالت، إن لجنة التحكيم قررت عن القصة الأولى "في محطة القطار" بأنها نجحت في شد الانتباه من خلال عملية التشويق التي مارستها الكاتبة بذكاء بداية من العنوان مرورا بالعرض والخاتمة.

ولعل الجملة الاستهلالية التي استهل بها النص كفيلة لأن توحي بتوالي لأحداث ومتغيرات في المبادئ لذا تماهى العنوان مع عرض وخاتمة النص بأن جُعلت مفتوحة على كل الاعتبارات كما هي محطة القطار وجهة لكل الاتجاهات.

أما عن القصة الثانية "العدالة" فذكرت الشافعي، أن لجنة التحكيم منحتها هذا المركز لأنها تزخر بمقومات فنية كثيرة، يكاد يشبه النص الأول، إلا في طريقة معالجة قضية النص، وهو نص اعتمد على الجملة