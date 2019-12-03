من هو الكاتب البولندي جوزيف كونراد؟ 

اليوم أديب إنجليزى من اصل بولندي ولد عام 1857م فى مدينة بيردوشيف بأوكرانيا والتى كانت جزءا من الإمبراطورية الروسية، وقد كانت تلك المنطقة تخضع للمملكة البولندية فى السابق.كتب العديد من الروايات أغلبها لها علاقة بالبحر.

كان جوزيف الابن الوحيد للكاتب والمترجم والنشاط السياسى أبولو كورزينيويسكي، وقد سمى جوزيف تيدور كونراد كورزينيويسكي، حيث كان اسم جده لأمه هو جوزيف واسم جده الآخر هو تيدور أما تسمية "كونراد" فقد كانت تنسب لقصيده "كونراد والينرود" للشاعر البولندى آدم ميتسكيفيتش.

لعبت عائلة كورزينيويسكي دوراً هاماً فى محاولة استعادة بولندا لاستقلاليتها، خدم جد كونراد لأبيه "تيدور" الأمير يوزف أنتونى بونياتوفسكي خلال الغزو الفرنسى لروسيا وقد شكل كتيبته الخاصة خلال ثورة نوفمبر 1830م، أما والد كونراد الوطني "أبولو" فقد كان ينتمى للحزب الأحمر السياسى، والذى كان هدفه هو إعادة حدود بولندا إلى حالتها قبل التقسيم، كما كان يهدف إلى إصلاح قوانين الأراضي والتخلص من نظام القنانة الإقطاعى.

عمل جوزيف كونراد بالملاحة.

تأثر بكونراد بالكاتب فكتور هوجو، أما الشخص الثانى الذى أثر به فقد كان شكسبير والذى تعرف من خلاله على الأدب الإنجليزى.

رحل كونراد عام 1924 بنوبة قلبية. و ترك 13 رواية و28 قصة قصيرة، وكانت أغلب رواياته لها علاقة بالبحر ويرويها بحار عجوز اسمه مارلو، ومن رواياته "قلب الظلام" "العميل السرى" و"النصر" و"تحت عيون غربية " و"لورد جيم".