من هو محمد عبد الرحمن العريفي؟

دكتور في العقيدة وأستاذ مساعد في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود وهو أيضا داعية إسلامي سعودي معروف . نشأ في مدينة الدمام كما درس بها المراحل الدراسية الأولى، وقد كان ينوي دراسة الطب لحظة تخرجه، ثم تراجع والتحق بكلية الشريعة، وبعد ذلك تقدم للدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. بلغت أكثر من عشرين عنواناً، وهي نوعان :

كتب

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، لابن القيم، تحقيق ودراسة، وهي نونية ابن القيم، في مجلدين، وهي رسالة الماجستير.

" موقف ابن تيمية من الصوفية " في مجلدين، وهي رسالة الدكتوراه.

المفيد في تقريب أحكام المسافر (طبع ثلاث طبعات).

المفيد في تقريب أحكام الأذان (طبع طبعتان).

الدرر البهية في الألغاز الفقهية (طبع طبعتان).

هل تبحث عن وظيفة (في الدعوة إلى الله).

اركب معنا (في أهمية التوحيد).

إنها ملكة.

في بطن الحوت.

إلا ليعبدون (شرح مصور للعبادات : الصلاة والزكاة والصوم والحج، طبع منه مليون نسخة)

رحلة إلى السماء.

عاشق في غرفة العمليات (توجيهات للأطباء والمرضى).

صرخة في مطعم الجامعة (رواية حول الحجاب وأدلته).

استمتع بحياتك (صدر في شعبان 1428هـ).

نهاية العالم ( في أشراط الساعة).

المطويات

أذكار المسلم اليومية.

أين تذهبون؟ (في السحر والعين.

ماذا تفعلين هناك؟ (توجيهات للأخوات).

هل طرقت الباب؟ (في قصص تائبين).

كم إلهاً تعبد؟ (في أهمية التوحيد).

من هم السعداء؟

رمضان روضة المحبين.

أذكار.

قصة جنازة.

طريق الجنان.

أزف الرحيل.

ذهاب بلا عودة.

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