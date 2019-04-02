مهرجان الشارقة القرائي للطفل من 17 إلى 27 إبريل الجاري

مهرجان الشارقة القرائي للطفل

يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في دورته الـ11، هذا العام، نخبة من الفنانين والفنانات العرب، من ممثلين ومخرجين ورسامين وأدباء، أصحاب بصمة لافتة على صعيد الفنون والآداب الموجهة للأطفال، وذلك خلال فعاليات المهرجان التي تقدّم هذا العام، 50 فعالية ثقافية، بمشاركة 76 ضيفاً من 26 دولة عربية وأجنبية، في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 17 إلى 27 إبريل الجاري، تحت شعار "استكشف المعرفة".

ويحل على الحدث، كلّ من الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي يمتلك في رصيده تاريخاً كبيراً من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، إلى جانب الفنانة الأردنية الكبيرة قمر الصفدي صاحبة الصوت الذي رافق طفولة أجيال التسعينات والثمانينات، خلال وضعها دبلجات لمسلسلات كرتونية متنوعة مثل سالي، وصاحب الظل الطويل، والكابتن ماجد، وفيردي وغيرها من المسلسلات، إلى جانب حضور مميز للفنانة المصرية شيماء سيف مقدمة برنامج الأطفال "ميس أندرستاند"، والفنانة البحرينية هيفاء حسين، والمسرحي العراقي فلاح هاشم أحمد، ورسامة كتب الأطفال الفلسطينية أماني البابا، وغيرهم من الأسماء الفنية اللامعة والقديرة.

ويستضيف المهرجان، الكاتب يعقوب الشاروني الذي يعدّ واحداً من كبار رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، وأحمد بن ناصر بن حمد الراشدي والكاتب والمخرج المسرحي البحريني، أحمد جاسم محمد العضو المؤسس لمسرح البيادر والرئيس الحالي للمسرح، والكاتبة أميمة عزالدين، صاحبة إصدارات روائية وقصصية في مجال أدب الطفل، إلى جانب حضور الشاعر السوري قحطان بيرقدار، وكاتبة السيناريو الأردنية ماريا دعدوش.

ويحل كلّ من الشاعر والروائي التونسي حافظ محفوظ صاحب المؤلفات الموجهة للأطفال، إلى جانب مجموعة من الإصدارات الشعرية والروائية الأخرى، والقاصة الكويتية أمل الرندي، والأكاديمية والناقدة الدكتورة الكويتية نرمين الحوطي أستاذة في المعهد العالي للفنون المسرحية الكويتية، والإعلامية الليبية أمينة الرويمي، إلى جانب الدكتور جمال بو طيب أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

ويستضيف المهرجان أيضاً، القاص والشاعر جيكر خورشيد، والدكتورة السعودية صباح عيسوي أكاديمية وناقدة في مجال أدب الأطفال واليافعين، إلى جانب فاطمة يعقوب خوجة خبيرة تربوية وكاتبة في مجال أدب الطفل، وهشام الذهبي ناشط في مجال حقوق الإنسان، والفنانة التشكيلية المصرية شيماء الكيلاني، والموريتاني محمد عبد الله عمار رئيس "نادي نعيمان" لأغاني وقصص الأطفال، ورئيس رابطة "التنمية والإبداع" عضو اتحاد الأدباء والكتاب العرب.

وتحل ضيفة على دورة المهرجان الـ11، الدكتورة السعودية نوال بنت محمد المنيف أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، مهتمة في مجالات النقد والفلسفة وعلم النفس، وأدب الطفل، إلى جانب المؤلفة والمستشار الأكاديمي اللبنانية ماري مطر.

ومن دولة الإمارات العربية المتحدة، تشارك كل من المؤلفة الروائية نورة النومان، والكاتبة دبي أبوالهول، والفنانة مريم الزرعوني، والدكتورة وفاء الشامسي، أكاديمية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والكاتبة أمل فرح.

ويشارك الفنانون والضيوف العرب، في سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية، التي تسلط الضوء على واقع أدب الطفل، والتحديات التي تواجه العاملين في مجالات الفنون الموجهة للأجيال الجديدة، إلى جانب المشاركة في ندوات تتطرق للحديث عن دور الجهات والمؤسسات التربوية والأكاديمية المحلية والدولية، في تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بطبيعة وجودة المواد الثقافية والمعرفية المقدمة للطفل، بما يهدف إلى إثراء مخيلتهم وصقل مواهبهم، ليكونوا عناصر فاعلة في المستقبل.