مسرحية عراقية ضمن فعاليات المسار الأول لمهرجان المسرح العربى بدورته ال ١١

مهرجان المسرح العربى

شهد مسرح السلام، مساء أمس الأحد، العرض المسرحي العراقي "تقاسيم على الحياة" ضمن فعاليات المسار الأول لمهرجان المسرح العربى بدورته ال ١١.

العرض عن قصة "العنبر رقم 6" للكاتب الروسي الشهير أنطوان تشيخوف، وجسد أدوارها بالعربية الفصحى ٤ ممثلين محترفين ألبسهم الأسدي أسماء شخصيات تشيخوف، رغم تناوله العرض للوضع العراقي المؤلم.

"تقاسيم على الحياة" بطولة الممثلين "مناضل داود، واياد الطائي وحيدر جمعة، وأمير اسماعيل" إلى جانب مجموعة تتكون من ٩ ممثلين من الشباب الذين يدرسون المسرح في العراق، وإخراج جواد أسدي.

يذكر أن مهرجان المسرح العربى فى دورته ١١، تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية فى الفترة من ١٠ حتى ١٦ يناير الجارى.