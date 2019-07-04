مهرجان "منارات" التونسي يجذب صناع السينما المتوسطيين

ويشمل برنامج المهرجان 54 فيلما بين روائي ووثائقي إضافة إلى 13 فيلما قصيرا، وبجانب عروض الأفلام تقام جلسات نقاش مع صناع السينما وورش تدريب، إضافة إلى توقيع كتاب “السينما التونسية.. الأمس واليوم” للكاتب التونسي طارق بن شعبان.

ويحتفي المهرجان الذي يستمر حتى السابع من يوليو الحالي بالسينما المعاصرة في كل من مصر وإيطاليا.

وكرم منظمو المهرجان في حفل الافتتاح المخرج يسري نصرالله، والممثلتين إلهام شاهين ونيللي كريم، والممثل محمود حميدة، والسيناريست مدحت العدل من مصر.

وقالت إلهام شاهين “شكرا للتكريم.. المهرجان يجمع جمال الفن بالطبيعة الخلابة وسحر البحر. هو اختيار راق وفرصة للتلاقي”.