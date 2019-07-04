مهرجان "منارات" التونسي يجذب صناع السينما المتوسطيين

وجذب الحفل الذي أقيم الاثنين الماضي في أجواء ساحرة صناع السينما من أنحاء المتوسط.
وقالت المنتجة درة بوشوشة مديرة المهرجان “منارات مهرجان السينما المتوسطية ومهرجان السينما على الشواطئ.. يقاوم العنف وعدم التسامح، عندما نحب الحياة نذهب إلى السينما”. وأضافت “على الشواطئ من بنزرت إلى جربة سنذهب لمشاهدة أفلام من ألبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص ولبنان واليونان ومصر وتونس مجانا.. سيقدمها الممثلون أو المخرجون”.
وتابعت “اخترنا أفلاما قيمة لم تتح للجمهور فرصة مشاهدتها، أفلاما اجتماعية ملتزمة ومتنوعة”.
ويشمل برنامج المهرجان 54 فيلما بين روائي ووثائقي إضافة إلى 13 فيلما قصيرا، وبجانب عروض الأفلام تقام جلسات نقاش مع صناع السينما وورش تدريب، إضافة إلى توقيع كتاب “السينما التونسية.. الأمس واليوم” للكاتب التونسي طارق بن شعبان.
ويحتفي المهرجان الذي يستمر حتى السابع من يوليو الحالي بالسينما المعاصرة في كل من مصر وإيطاليا.
وكرم منظمو المهرجان في حفل الافتتاح المخرج يسري نصرالله، والممثلتين إلهام شاهين ونيللي كريم، والممثل محمود حميدة، والسيناريست مدحت العدل من مصر.
وقالت إلهام شاهين “شكرا للتكريم.. المهرجان يجمع جمال الفن بالطبيعة الخلابة وسحر البحر. هو اختيار راق وفرصة للتلاقي”.
Via SyndiGate.info
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