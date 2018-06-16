الجزائر: مهرجان وهران للفيلم العربي بالجزائر يرفع شعار “العيش معا بسلام”

مهرجان وهران للفيلم العربي بالجزائر

اختارت إدارة مهرجان وهران للفيلم العربي بالجزائر شعار “العيش معا بسلام” عنوانا لطبعتها الـ11 التي تنظم من 25 إلى 31 يوليو القادم.

وكشفت إدارة المهرجان في بيان لها أن 30 فيلما تتنافس في المسابقات الرسمية بفروعها الثلاثة وهي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة.

وفي 16 مايو الماضي تم الإعلان عن ولاية الجزائر “عاصمة العيش معا في سلام”، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي “للعيش معا في سلام”، تجسيدا للائحة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 2017.

وكانت اللائحة باقتراح من الجزائر من أجل ترسيخ ثقافة السلم والتعايش كحل سلمي لفض النزاعات. وأشار البيان إلى أنّ لجنة المشاهدة انتهت من تقييم الأفلام التي بلغ عددها 360 فيلما وتم اختيار القوائم، حيث تتكون كل قائمة من 10 أفلام والتي تخص المسابقات الثلاث بمجموع 30 فيلما.

وسيتم الإعلان عن قائمة الأفلام المشاركة في ندوة صحافية من المرتقب تنظيمها في 18 يوليو الداخل، بحسب البيان.

ففي 15 مايو الماضي أغلق باب التسجيل للمشاركة، حيث تم عرض الأفلام على لجنة المشاهدة لانتقاء قائمة الأعمال النهائية التي تشارك في الدورة الـ11 من المهرجان.

وأشارت الإدارة إلى أنّها “تقوم حاليا بوضع قوائم ضيوف الشرف التي تضمّ أسماء جزائرية وعربية مهمة، مع ضبط قوائم لجان التحكيم المشكلة من كبار صناع السينما العربية والعالمية، مع مراعاة التوازن العربي في عملية انتقاء قوائم اللجان”.

ونذكر أن مهرجان “وهران للفيلم العربي” موعد سنوي تنظمه وزارة الثقافة الجزائرية، بالتنسيق مع محافظة وهران، تأسس في 2007.