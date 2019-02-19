تقديم فيلم "كفرناحوم"، للمخرجة نادين لبكى لأول مرة في الإمارات

أعلنت "سينما عقيل"، يوم الاثنين، في بيان صحافي، تقديم فيلم "كفرناحوم"، للمخرجة نادين لبكى، الفيلم المدرج ضمن القائمة القصيرة لترشيحات جوائز الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي، والفائز بجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائى الدولى، لأول مرة في الإمارات.



ويعرض الفيلم في السركال أفنيو مستودع رقم 68 في دبي، من 15 إلى 29 مارس (آذار) 2019، ويروي "كفرناحوم" قصة طفل عربي يعيش في منطقة تعاني أزمات سياسية واجتماعية طاحنة، يتتبع الفيلم حياة الطفل في قريته الفقيرة، الذي يقرر التمرد على نمط حياته، برفع دعوى قضائية ضد والديه.



يذكر أن سينما عقيل، هي سينما بديلة مستقلة، تتيح للجمهور فرصة مشاهدة نوعية مختلفة من الأفلام العالمية والمحلية، بهدف رفع الوعي والاهتمام بالفيلم والفنون السينمائية.