هواجس غرفة العالم تأليف ليلى البلوشي.. يشتمل الكتاب على مججموعة من المقالات السياسية، تدور حول الوضع العربي والهيمنة الغربية العالمية، وما يتصل بهذين الطرفين من قضايا كثيرة...

فالعرب الذين يسعون إلى الوصول لهوية كاملة، واستقلال سياسي واقتصادي، وهم يعيشون في كنف أنظمة تدين بالولاء للغرب، تحدثنا المؤلفة عن أزمة الإسلام السياسي وتأليب الإعلام العالمي عليه، وتسلط الضوء على الجرائم الأمريكية، ثم تنتقل إلى الواقع المقلوب الذي نعيشه، فأمريكا هي راعية السلام وهي التي تنشر الديمقراطية والحرية، بينما إذا كان المتحدث يذكر الإسلام والمسلمين فهنا لا بد من ذكر كلمة الإرهاب والتكفير وغير ذلك من الأشياء التي تحمل طابعًا منفرًا في نفوس الجمهور، وينسى الجميع مجازر الأمريكان في العراق وأفغانستان وباكستان وغيرها.. ولكن الكتاب الذي بين يدينا جاء ليذكرنا ويبث الوعي بكثير من القضايا السياسية الهامة فيما يخص هذا الشأن، كما تسلط الضوء على بعض قضايا المرأة في العالم العربي والغربي.

ومن أبرز المقالات الواردة في المجموعة: نساء هلأ لوين، فصول في نساء إشراقة، العصابة الوردية في الهند، إنهن نساء أولئك الملثمين، أسئلة في رجولة مقموعة وأنوثة متحررة، العرب من وجهة نظر يابانية، ديمقراطية تتنفس بهدوء على طريقة جين شارب، خليجنا ليس واحد، تساؤلات عن العزلة العمانية، رعب إخواني في ردهات الفن المصري، عاهة صينية تجتاح عشاق القذافي، ركب الفوضى حصان الحرية، مشاعل الربيع العربي، هويتنا العربية والفرد، هويتنا العربية والمجتمع، طريق المثقف هو انتفاضة عمالية، اعتقلوا جوجل، تعطيل الحواس، لعبة التكفير، هيمنة أمريكا واختلال العالم، القومية واختلال العالم، الأقليات واختلال العالم، حين يكون العالم أمريكيًا، تمثال الحرية في بكين حبلى، الوعي كافر، نجاح أوباما ليس له علاقة بي.

"إن هويتنا العربية تشتعل على جمر حقائق عدة، فمن ناحية الفرد ورغم دود الخلخلة التي تتجشم شعوره فإنه مصر على اكتمال قمر هويته العربية الناصعة ولكن بطرق غربية مستحدثة، بينما المجتمع بقادته يرغبون تحضرًا يواكب مكانتهم في سبق عالم ديمقراطي شامل فقط كصورة مؤطرة لوجه سياسي لامع متحضر في المحافل الدولية، وفي الوقت عينه يضيقون الخناق بكافة السبل تلك الهوية العربية التي يرفضون اكتمالها في الداخل بوسائل غريبة

لكن يا ترى إن وجدت اختراعات عربية بديلة لاختراعات غربية هل ستواري حفرة الشك الغائرة بشكل ملحوظ جدا ما بين السلطة والفرد بمعدل متساو؟

الفرد الذي أصبح عميق الثقة بشاشة حاسوبه أكثر من أي شيء آخر.. أليست هي من أخرجته من عزلته إلى عالم تواصلي وفجرت فيه قيم الكرامة والحرية وأثبتت له أنه يستحقهما بجدارة وعززت فيه إيمانا بأنه كيان مستقل تهز حماسته هزًا بقولها له على طريقة أوباما: بلى تستطيع ذلك.. تستطيع التغيير، تستيطع أن تقول وتفعل، بعد أن أمسيت لا تقول ولا تفعل؟"

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