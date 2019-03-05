إطلاق جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للفنون"

جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للفنون"

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، عن إطلاق جائزة عالمية تقديرية للفنون تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتهدف "جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للفنون" إلى حفز وتشجيع الفنانين من شتى أنحاء العالم على خوض منافسة عالمية، ضمن أربع فئات رئيسية هي: الفنون، والصناعات الإبداعية، وشخصية العام المؤثرة، والمؤسسة الداعمة للفن. واختارت الجائزة شعارًا يمثل الرقم "واحد" المستوحى من رؤية سموه الهادفة إلى الوصول إلى المركز الأول عالميا في جميع المجالات، كما روعي في تصميم هذا الشعار أن يكون تعبيرًا مميزًا في ألوانه وطريقة رسمه، باعتماد مزيج من الألوان المتناسقة التي تنساب بسلاسة وقوة كلوحة فنية.