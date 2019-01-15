وزارة الثقافة الفلسطينية:إطلاق مسابقة أدبية للأطفال بعنوان "الشاعر الصغير"

أعلنت الإدارة العامة للآداب بوزارة الثقافة الفلسطينية عن إطلاق مسابقة أدبية للأطفال بعنوان "الشاعر الصغير"، وذلك بالتعاون مع إذاعة الرأي الفلسطينية وبرنامج دنيا الأطفال.

وأوضح سامي أبو وطفة، مدير عام الأدب في الوزارة أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال في قطاع غزة، والعمل على رعايتها وصقلها، لافتًا إلى أن المسابقة تستهدف الأطفال دون سن 16 سنة.

وأشار أبو وطفة إلى أن المرحلة الأولى من المسابقة تبدأ بتقديم المتسابقين إبداعهم أمام لجنة تحكيم مختصة، ثم الانتقال إلى التصفيات النهائية والتي ستكون عبر برنامج دنيا الأطفال الذي يذاع على أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، وتقدمه الإعلامية لوران الزعيم.

وحول شروط المسابقة بيّن أبو وطفة أن يكون عمر المتسابق بين 6 إلى 16 عاما، وأن يكون حافظًا للقصائد بالحركات، والالتزام بقواعد الإلقاء، والتحلي بأخلاق المنافسة الشريفة.

وفي سياق آخر، افتتحت الإدارة العامة للعمل الأهلي في الوزارة دورة تدريبية في "برنامج الأصيل الذهبي"، بواقع (18) ساعة تدريبية يشارك فيها (25) متدربًا من العاملين في المؤسسات والمراكز الثقافية، والتي يحاضر فيها المدرب محمد العف.