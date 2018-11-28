إدراج فن الأراجوز ضمن قائمة اليونسكو لحماية تراث الشعوب

اعلنت وزارة الثقافة المصرية عن إدراج فن الأراجوز ضمن قائمة اليونسكو لحماية تراث الشعوب.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها نجحت في إدراج ملف الدمى اليدوية التقليدية "الأراجوز" بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادي بمنظمة اليونسكو، وذلك خلال الاجتماع السنوي للجنة الحكومية الدولية للمنظمة العالمية في مدينة بورت لويس بجمهورية موريشيوس، حيث ترأس الوفد المصرى الدكتورة نهلة إمام، الأستاذ بأكاديمية الفنون، بحضور الدكتور أحمد مرسي، رئيس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية.

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن تسجيل الأراجوز بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادى يعد إنجازا جديدًا للجهود الرامية إلى الحفاظ على الموروثات الشعبية غير الملموسة، وهو في الوقت ذاته نصر غالٍ فى ميدان حماية الهوية، ويأتى بعد عامين من تسجيل فنون التحطيب الفرعونية بذات القائمة.

وأضافت وزيرة الثقافة أن التراث المصري يزخر بالعديد من الملفات التي تسعى الثقافة لتسجيلها بقائمة اليونسكو خلال الفترة المقبلة، مثمنةً جهود وفد مصر في إعداد الملف وعرضه حتى اعتماده. كما وجهت التحية للخارجية المصرية لتعاونها مع الثقافة فى إقناع الأعضاء بالتصويت لصالح الطلب المصرى الذى تم إعداده خلال مارس 2017، وشمل العديد من الأسانيد الهامة إلى جانب الإنجازات التى تمت لإعادة إحياء هذا الفن.

يشار إلى أن وزارة الثقافة المصرية نجحت في تسجيل فن التحطيب كتراث مصرى غير مادي في نوفمبر عام 2016، سبقه إدراج السيرة الهلالية عام 2008، ليصبح فن الدمى اليدوية التقليدية "الأراجوز" هو الثالث بقائمة الصون العاجل للتراث بمنظمة اليونسكو.