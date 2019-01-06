مصر تعلن استعادة مخطوط "السلطان قنصوة الغوري"

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أنه ضمن جهود الدولة المبذولة للحفاظ على التراث القومى المصرى نجحت الثقافة ممثلة فى دار الكتب والوثائق القومية فى استعادة مخطوط السلطان قنصوة الغوري آخر حكام المماليك قبل الغزو العثماني، والذى يمثل ربعة قرآنية مثبتة فى سجلات دار الكتب المصرية بتاريخ 1884، وظهرت بها لآخر مرة فى نهاية القرن التاسع عشر، وتحديداً عام 1892 وتوجهت بالشكر لوزارتى الآثار والخارجية ووسائل الإعلام المختلفة، وكل من ساهم فى استعادة المخطوط.

من جانبه، استعرض رئيس دار الكتب، الخطوات التى تمت حتى وصول المخطوط إلي أرض الوطن، ووعد بتواصل الجهود لحماية التراث القومى المصرى.