مؤسسة عبد الحميد شومان تحتفي بيوم الشعر العالمي

احتفالية بيوم الشعر العالمي

حينما قررت منظمة اليونسكو أن تخصص يومًا عالميًا للشعر، يتم فيه إعادة الاعتبار لهذا الفن الذي بدأ بالضمور في ظل الحياة المادية التي نعيشها في عصرنا الراهن، والتي لم تترك هامشًا كبيرًا للجمال.

لذلك ارتات مؤسسة عبد الحميد شومان أن تحتفي بيوم الشعر العالمي لهذا العام، من خلال نخبة من الشعراء الذين ينشدون للحياة والسعادة والأمل بغدٍ أفضل.



حيث قامت المؤسسة بتوجيه دعوة عامة لحضور الاحتفالية الشعرية، والتي ستقام في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، بالعاصمة الأردنية عمان، في تمام السادسة والنصف من مساء الأربعاء 21 آذار (مارس) 2018.

وسيشارك فيها الشعراء: فيوليت أبو الجلد (لبنان)، وفاء جعبور (الأردن)، عمر أبو الهيجاء (الأردن)، غازي الذيبة (الأردن)، عبد السلام عطاري (فلسطين)، ويقدمهم للجمهور موفق ملكاوي.

