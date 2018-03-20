المزيد من أدب وثقافة

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مؤسسة عبد الحميد شومان تحتفي بيوم الشعر العالمي

مؤسسة عبد الحميد شومان تحتفي بيوم الشعر العالمي
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