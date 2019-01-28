برنامج "أمير الشعراء"

تنطلق، مساء الثلاثاء 29 يناير(كانون الثاني) الجاري، من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، أولى حلقات البث المباشر من برنامج "أمير الشعراء" في موسمه الثامن، والذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث الثقافي وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.



وتبث الحلقات على مدى 10 أسابيع على قناة الإمارات وقناة بينونة، في تمام العاشرة مساءً كل يوم ثلاثاء.



وكشف المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في أبوظي، بحضور نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات عيسى سيف المزروعي، ومدير أكاديمية الشعر سلطان العميمي، وعضو لجنة التحكيم في المسابقة، دكتور علي بن تميم، قائمة الشعراء العشرين الذين سيُشاركون في الموسم الثامن، وهم 11 شاعرة، و9 شعراء، تمكنوا من الوصول لهذه المرحلة بجدارة بعد منافسة مع مئات الشعراء.



وضمت القائمة من الإمارات: عائشة جمعة عبدالله علي الشامسي، وشيخة عبدالله محمد المطيري، ومنى حسن عبدالله عبدالصمد.



ومن مصر: هبه عبدالحميد محمد الفقي، ومبارك سيد أحمد عبداللطيف، وميار أحمد أحمد محمد أبو سليمان.

ومن سوريا، عبدالسلام عبدالله حاج نجيب، ومن الأردن: هاني صالح إبراهم عبدالجواد، ويارا أيمن فتحي غانم، ومن الجزائر رابعة العدوية بدري ، ومن السنغال محمد الأمين ديوب، ومن البحرين علي حسن إبراهيم سلمان، ومن المغرب خلود بناصر، ومن تونس، أماني بن الدبابي الزعيبي، ومن السعودية: سلطان بن محمد بن سبهان الشمري، أحمد بن محمد عسيري، ومن السودان: ابتهال محمد مصطفى أحمد تريتر، ودينا الشيخ، ومن العراق، سعد جرجيس أسعيد، ومن مالي، عبدالمنعم حسن محمد.