رواية إيبولا 76 في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للكتاب المترجم

أمير تاج السر برواية إيبولا 76.

كشف مؤخراً عن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للكتاب المترجم للكتب المنشورة للمرة الأولى على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بين 25 رواية متنافسة في القائمة ينافس الروائي السوداني أمير تاج السر برواية إيبولا 76.

من شروط الجائزة أن لا يكون الكتاب سبق ترجمته، حتى لو كان مكتوبا منذ عقود مضت وحتى لو توفي كاتبه!، وسيتم الإعلان عن المتأهلين للتصفيات النهائية في 15 مايو. وسيتم الإعلان عن الفائز في 31 مايو.

وعن رواية إيبولا كتب جين حوشام، في الجارديان:”إيبولا 76 صورة ساخرة مظلمة لتفشي الإيبولا في السبعينات من القرن العشرين في الكونغو والسودان. إن المسرحية الساخرة والمأساوية تتحول في طريقها من مقابر كينشاسا إلى المصانع وبيوت الدعارة والمجتمعات المحلية في جنوب السودان، حيث يختار المرض ضحاياه من بين شخصيات الرواية النابضة بالحياة والغريبة.

يشبه إيبولا، مثله مثل الاوبئة المروعة في العصور الوسطى، موكبًا من البؤساء إلى القبر، لكن ازدراء تاج السر الواضح لشخصياته يسرق روايته للتعاطف ويترك القارئ غير مبالٍ لمصير لويس، عازف الجيتار العمياء رواضي، الساحر المغسول والباقي. إن التعاطف ليس الطريقة الوحيدة الممكنة لمثل هذا الرعب، ولكنه الاستجابة الطبيعية لكثير من القراء وقد نشعر بعدم الارتياح بدونها”.

وينافس في القائمة الطويلة أيضا، رواية «سفاح القربى» مترجمة من الفرنسية، بقلم كريستين أنجوت، و«سوزان»، مترجمة من الفرنسية، كتبها أنايز باربو لافاليت، و«البوصلة»، مترجمة من النرويجية، ماتياس يارد، و«بيرجينرز» بقلم توماس اسبيدال، و«ثوماس»، جونسون مترجم من ايسلندا، و«الجزء المبتَكر»، من الاسبانية، بقلم رودريجو فريسان، و«العودة إلى وادي الظلام»، مترجم من الاسبانية، بقلم سانتياجو جامبوا، و«المحبة»، مترجم من الفرنسية، و«مصنع التقديم القديم»، مترجم من الالمانية، ولف جانج هيلبيج، و«انا شقيق اكس اكس» مترجم من الايطالية، فور جيجي، و«يجب أن تكون على اليسار»، مترجم من الالمانية، لدانييل كييلمان، و«مطاردة ملك القلوب»، بقلـم حنا كرال ، ترجمت من البولندية، و«ما وراء حقول الأرز»، مترجمة من الفرنسية، التي كتبها نايفو، و«قلبي»، كتبها هيمد ان، مترجمة من الفرنسية، ىو«نظريات وحشية» مترجمة من الاسبانية، ل بولا أولوياراك، و«أغسطس»، ترجمت من الاسبانية، رومينا باولا، و«الساحر فيينا»، من الاسبانية، سيرجيو بيتول، و«قمة الحرقف»، من الاسبانية، كريستينا ريفيرا غارزا، و«حمى الحلم»، من الاسبانية، سامانتا شويبلين، و«الجرس الأخير»، ترجم من الالمانية، وهانس أورزيديل، و«إشعاع ترمينوس»، ترجم من الفرنسية، أنطوان فولودين، و«بقايا الحياة»، من الصينية، وو هو، و«إلى إيزابيل ماندالا»، من الايطالية، أنطونيو تابوتشكي، و«جاتشار جوتشر»، من الهندية الكانادا، فيفيك شانباج.