الشارقة: معرض جديد، يسلط الضوء على أسس التاريخ الإسلامي

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف، يوم الخميس، معرضاً جديداً، يسلط الضوء على أسس التاريخ الإسلامي، وتأثيره على المجتمعات الأخرى، والروابط الثقافية المشتركة، التي تجمع الناس في مختلف أرجاء العالم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة، لتأسيس متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.



ويسلط المعرض، الذي يحمل عنوان "طرق التقاطع: التبادل الثقافي بين الحضارة الإسلامية، أوروبا، وما بعدها"، وينظم بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي في برلين، الضوء على مدى تأثر العالم بأسره، بالتنقل المستمر للأشخاص والأفكار والتقنيات والفنون، عبر طرق التبادل التجاري، منذ العصور الوسطى، وحتى الوقت الحالي.



ويركز المعرض، على الدروس المستفادة من التواصل والتنقل من العالم الإسلامي وإليه، والأثر الذي تركه هذا التواصل، على الأقاليم والأديان، والدور البارز الذي ساهم به، في صياغة شكل المجتمعات الحديثة، في أوروبا والشرق الأوسط.



