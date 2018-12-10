القاهرة: إطلاق جائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2018

إطلاق جائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2018

أعلن المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، عن إطلاق جائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2018، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتمنح الجائزة فى مجالين هما أدب الطفل وتبلغ قيمتها 5000 جنيه، المعارف العامة وتبلغ قيمتها 10000 جنيه.

شروط مسابقة جائزة أفضل كتاب مترجم



وتتضمن شروط المسابقة: أن يكون العمل العمل المقدم قد صدرت طبعته الأولى خلال عام 2018، وأن تكون ترجمة العمل عن اللغة الأصلية ولا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز فى الترجمة أو مقدمة لنيل جائزة أخرى فى الوقت نفسه.

كما تقدم الأعمال إلى إدارة التدريب والجوائز بمقر المركز القومى للترجمة، مع صورة من موافقة الجهة المالكة على حقوق الترجمة، وسيرة ذاتية حديثة للمترجم وصورة من بطاقة الرقم القومى، و3 نسخ لكل من الترجمة العربية والعمل الأصلى، تقدم الأعمال حتى الاثنين 31 ديسمبر 2018.