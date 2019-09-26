18 فناناً ومختصاً يقيمون أعمال "الشارقة السينمائي للأطفال والشباب"

أعلنت مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، الجهة المنظمة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أسماء الأعضاء المعتمدين للجنة التحكيم الخاصة بالدورة السابعة للمهرجان، التي تضم 18 فناناً ومختصاً سيتولون تقييم الأعمال السينمائية المشاركة في المهرجان، الذي يقام من 13 إلى 18 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.



تضم لجنة التحكيم لهذا العام، عدداً من الفنانين والمخرجين السينمائيين، من عدد من الدول العربية والأجنبية، وهي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت ومصر واليابان وفرنسا وكندا، وبريطانيا وسوريا، وسيتناول المحكمون الأعمال المرشحة للفوز بجوائز المهرجان الموزعة على سبع فئات هي: «أفلام من صنع الأطفال والناشئة»، و«أفلام خليجية قصيرة»، و«أفلام دولية قصيرة»، و«أفلام الرسوم المتحركة»، و«أفلام وثائقية»، و«أفلام روائية طويلة»، و«أفلام من صنع الطلبة».

وتعتمد لجنة التحكيم في تقييمها للأفلام عدداً من المعايير والأسس مثل فكرة العمل والهدف منه، والمعايير المستخدمة في التنفيذ، إلى جانب عنصري الابتكار والإبداع في العمل الفني، وطريقة العرض، والتقنيات المستخدمة، والتنظيم.



وتضم لجنة التحكيم الخاصة بفئة أفلام من صنع الطلبة، المخرج السعودي أحمد الشايب، والكاتب والممثل وصانع الأفلام الإماراتي ياسر النيادي، والفنان والإعلامي البحريني عمر فاروق.

وتتألف لجنة التحكيم المعنية بفئة «أفلام خليجية قصيرة»، الممثل السعودي عبدالمحسن النمر، والممثل والمخرج الإماراتي عبدالله الجنيبي، والفنان الكويتي عبدالرحمن العقل.

أما لفئة أفلام دولية قصيرة، فتضم لجنة التحكيم اليابانية ميتشيكو تاشيموتو، رئيسة مؤسسة «كولوبوك» للإنتاج المتعدد الوسائط المخصص للأطفال، والناقد السينمائي خالد ربيع، والكاتب والممثل السعودي نواف الشبيلي، والفنان السوري باسل خياط.

وتضم لجنة تحكيم أفلام الرسوم المتحركة الدكتور والكاتب الكويتي نايف المطوع، والمخرج والمؤلف الموسيقي الإماراتي محمد فكري، بالإضافة إلى الفنان والمصمم الفرنسي كارلوس دي كارفاليو.



ولفئة الأفلام الوثائقية، تشمل لجنة التحكيم الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي، والبريطاني نادر نهدي، والكندي جوليان كارينغتون، مدير التوزيع في "مهرجان هوت دوكس الكندي الدولي للأفلام الوثائقية".

وضمن لجنة تحكيم فئة أفلام روائية طويلة، يشارك المخرج المصري والناقد السينمائي يسري نصر الله، إضافة الى المخرجة والمنتجة التنفيذية الإماراتية نهلة الفهد.