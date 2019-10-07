25 عملاً فنياً في مزاد للفن الإسلامي والهندي بدبي

تعرض دار «كريستيز» دبي، التي تم تجديدها حديثاً، خلال الفترة من السابع وحتى العاشر من أكتوبر، 25 عملاً فنياً في دبي من المزاد المقبل للفن الإسلامي والهندي، والذي ستحتضنه مدينة لندن في الـ24 من أكتوبر الجاري، إذ أضحى مزاد «كريستيز» لندن، خلال العامين الماضيين، وجهة الخريف السنوية لبيع الأعمال الفنية الحديثة والمعاصرة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في الـ23 من أكتوبر، لتشكل الفعاليتان معاً «أسبوع الفن الإسلامي».

وتتنوع مصادر القطع الفنية، التي يبلغ عددها 25 قطعة، بين الهند وإيران وتركيا، وصولاً إلى مصر، وتسلط الضوء على مسيرة التطور التي شهدتها الفنون من القرن الثامن وحتى القرن التاسع عشر الميلادي. وسيضم المعرض، الذي يمتد لأربعة أيامٍ، كنزاً من الفنون التي تشمل مخطوطات وخنجراً وقطعاً رخامية وسجاداً، إضافة إلى قطعٍ فنيةٍ مرصعة بالمجوهرات.