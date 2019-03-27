آبل تدخل عالم الخدمات المالية

قال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» أمس، إن شركة التقنية الأولى في العالم ستطلق هذا الصيف بطاقة الائتمان «آبل كارد» لتسهيل الدفع في متاجرها والتطبيقات وعبر الإنترنت في أنحاء العالم بالتعاون مع «جولدمان ساكس» كبنك مصدّر و«ماستركارد» كمزوّد شبكي عالمي لخدمات الدفع.

وأوضحت «آبل» أن البطاقة المصنوعة من التيتانيوم والتي يمكن استخدامها من تطبيق Wallet في هواتف «آيفون» كذلك، تعكس الابتكار الذي طالما ميّز منتجات «آبل» من خلال تبسيط عملية الحصول على البطاقة وإلغاء الرسوم السنوية ورسوم الوسطاء والتأخير أو الدفع خارج الحدود، فضلاً عن توفير مستوى جديد من الخصوصية والأمان وخدمة عملاء على مدار الساعة، كما سيتمكن المستخدم من تتبع عمليات الشراء والتحقق من الأرصدة، ومعرفة موعد دفع الفاتورة المستحقة مباشرة من التطبيق، علاوة على برنامج استرجاع نقدي.

وذكر تيم كوك أن البطاقة المرتقبة ستكوّن أهم تغيير تشهده صناعة بطاقات الائتمان التي انطلقت قبل 50 عاماً.

اقرأ أيضًا:

أبل تقدم خدمة بث محتوى فيديو وألعاب جديد في الإمارات

آبل تقترب من التريليون دولار... صعود سهمها 10% يدخلها التاريخ

«أبل» تعاني لاستعادة مجدها القديم