أين يستثمر الأثرياء في الإمارات أموالهم؟

إمارة دبي

يتوسع نادي أصحاب الملايين من الدولارات في الإمارات كل عام، وبحلول عام 2023، سيكون هناك ما يقرب من 799 شخصًا تبلغ ثروتهم الصافية 30 مليون دولار على الأقل (110 مليون درهم).

ولمعرفة أين يستثمر الأثرياء كل هذه الأموال، نظرت صحيفة غلف نيوز في البيانات التي نشرتها مؤخرًا نايت فرانك، والتي استطلعت 600 من مصرفيي القطاع الخاص ومستشاري الثروة في جميع أنحاء العالم.

وبناءً على التعليقات التي تم جمعها، أصبح من الواضح أن معظم أصحاب الملايين، أو ما يسمى UHNWIs، في دولة الإمارات وبقية دول الشرق الأوسط ليسوا في الحقيقة مولعين بالاحتفاظ بثرواتهم نقدًا. وهؤلاء الأشخاص يرغبون في زيادة ثرواتهم بشكل أكبر، لذلك يتحولون في الغالب إلى أسواق الأسهم.

وفقًا لبيانات Knight Frank، يتم تخصيص الجزء الأكبر من الثروات في المنطقة (25 في المائة) للأسهم، مما يجعلها فئة الأصول الأكثر تفضيلاً.

ومع ذلك، لم يكن العام الماضي جيدًا بالنسبة لأولئك الذين كانوا يعتمدون على الأسهم المحلية للحصول على مزيد من المكاسب، حيث سجلت بورصة دبي وحدها خسارة سنوية بنسبة 25 في المائة في عام 2018، وهي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

العقارات

يعتبر شراء الشقق والفلل وأنواع العقارات الأخرى الخيار الثاني الأكثر شعبية بين الأغنياء، حيث تشكل نسبة 22 في المائة من الاستثمارات.

ويبدو أن الأثرياء في الإمارات ما زالوا واثقين في مجال العقارات، حيث يخطط ثلثهم (27 في المائة) لشراء منزل جديد في الخارج هذا العام، وحوالي سبعة من كل عشرة (74%) من UHNWI في المنطقة لديهم بالفعل منازل أخرى في الخارج.

السندات والحسابات المصرفية والأصناف الفاخرة

كما أن الاستثمار في السندات أمر شائع إلى حد كبير، حيث يمثل 19 في المائة من الأموال، في حين أن الحسابات البنكية أو النقدية لا تمثل سوى جزء صغير من إجمالي الثروة، 14 في المائة.

كما يتطلع أصحاب الملايين من أصحاب الشركات إلى الاستفادة من الأسهم الخاصة التي تمثل 10 في المائة من الثروة. ويعد الحصول على اللوحات الفنية والسيارات الفاخرة من بين الأشياء المفضلة لدى الأثرياء، حيث تمثل الاستثمارات الفاخرة 3 في المائة من صافي الثروة.

الذهب

في حين أن المعدن الثمين غالباً ما يرتبط بالثروات الكبيرة، إلا أنه ليس الاستثمار المفضل للثروة بين الأغنياء.

وفي الواقع، يتم الاحتفاظ بنسبة واحد في المائة فقط من أموال الأثرياء في الذهب، مما يجعلها من بين فئات الأصول الأقل تفضيلاً.

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