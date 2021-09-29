إيلون ماسك يوجه اتهام لإدارة بايدن

وجه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، تهمة إلى الرئيس الأمريكي وإدارته جو بايدن أنهم منحازون ضد شركته، حيث لم تتم دعوتها إلى حدث يروج للسيارات الكهربائية في البيت الأبيض.

إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا

وفي مؤتمر Code الذي انعقد في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، أمس الثلاثاء، انتقد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الإدارة الأمريكية قائلاً:" "ليست الأكثر ودية وتسيطر عليها النقابات"، ووجه إيلون ماسك انتقاداً للرئيس قائلاً " يفضل رؤية رئيس "أكثر وسطية"

وقال إيلون ماسك أن شركة تسلا التي يقع مقرها الرئيسي في بالو ألتو، كاليفورنيا، توظف حوالي 10000 عامل في مصنعها في فريمونت.

وأكد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أيضًا، على التزام شركته في توسيع استثماراتها في الصين، وذلك بعد انتشار شكوك عالمية حول تصنيف الصين كسوق استثمارية.



وكان أيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا احتل من جديد صدارة قائمة أثرياء العالم متجاوزاً مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية Amazon، جيف بيزوس، وذلك بعد أن سجلت أسهم شركة تيسلا إلى 774.3 دولارًا للسهم.