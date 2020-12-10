احتفالاً بمرور 60 عاماً... جاكوار تطلق نسخة Heritage 60 الخاصة من F-Type

تحتفل جاكوار بمرور 60 عاماً على سيارتها E-Type الكلاسيكية من خلال نسخة خاصة من F-Type الحديثة.

تتميز F-Type Heritage 60 بالاقتباسات الكلاسيكية من الألوان والتطريزات فتحمل لون أخضر داكن وجلود بنية مطرزة وحصلت السيارة على شعارها الخاص لهذه النسخة المحدودة بـ60 سيارة فقط، كما تميّزت بعتبات أبواب تحمل اسم E-Type ورقم السيارة من بين السيارات الـ60.

توفّر السيارة محرك الفئة الرياضية R والذي يأتي بتصميم V8 وسعة 5.0 لتر مزوداً بالسوبرتشارج لينتج 567 حصان.