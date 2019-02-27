أسعار الذهب تستقر والدولار نحو التراجع بعد تصريحات مجلس الاحتياطي

استقر الذهب، اليوم الأربعاء، مع تداول الدولار قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد أن أعاد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" التأكيد على أن المجلس سيتوخى الصبر في رفع أسعار الفائدة، بينما حوم البلاديوم قرب مستويات 1550 دولاراً.

وفي الساعة 0741 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1 بالمئة عند 1327.26 دولار للأوقية، في حين استقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1329 دولاراً.

واستقر مؤشر الدولار عند 96.117 بعدأن فقد 0.4 بالمئة الليلة الماضية مسجلاً أدنى مستوياته منذ الخامس من فبراير شباط عند 95.948.

وقال مارك تو مدير الأبحاث لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونج كونج "الذهب عثر على دعم جيد جدا عند 1300 دولار، وبخاصة بعد موقف مجلس الاحتياطي.

"في الوقت الحالي، الآراء شديدة التباين بشأن مسار مجلس الاحتياطي. لكنه يتوخى الصبر ويعتمد أكثر على البيانات، وهو ما سيكون جيداً للذهب. 1300 إلى 1400 دولار سيكون نطاقاً معقولاً جداً للسعر هذا العام."

في غضون ذلك، تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1551.89 دولار للأوقية بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 1565.09 دولار في الجلسة السابقة.

ونزلت الفضة 0.7 بالمئة لتسجل 15.83 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 861.94 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر عند 862.5 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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