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أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار وضعف الأسهم يحد من الخسائر

أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار وضعف الأسهم يحد من الخسائر
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