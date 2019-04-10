أسعار الذهب تتراجع بفعل قوة الدولار وضعف الأسهم يحد من الخسائر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار لكن المعدن الأصفر ظل قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة مع هبوط الأسهم نتيجة مخاوف بشأن النمو العالمي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1302.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ 28 مارس آذار عند 1306.09 دولار في الجلسة السابقة.

وفقد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة ليهبط إلى 1306 دولارات للأوقية.

وفيما صعد الدولار قليلا أمام منافسيه الرئيسيين، أبقى تراجع الأسهم الآسيوية عن أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر الذهب فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 1300 دولار.

والدولار القوي يرفع تكلفة الذهب للمستثمرين حاملي العملات الأخرى.

وهدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بفرض رسوم على منتجات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليار دولار ليفتح جبهة جديدة في حربه التجارية العالمية.

وتفاقم قلق المستثمرين بفعل خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعات النمو الاقتصادي العالمي للعام 2019 وحذر من تباطؤ أكبر للنمو.

ويُستخدم الذهب كاستثمار آمن نسبيا خلال فترات الضبابية السياسية والمالية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين نحو 0.3 بالمئة إلى 889.55 دولار للأوقية. وكان قد لامس أعلى مستوى منذ مايو أيار 2018 عند 914.74 دولار يوم الاثنين.

واستقر البلاديوم عند 1388.75 دولار للأوقية بينما نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.18 دولار.

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