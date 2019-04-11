الذهب يتماسك قرب أعلى مستوى في أسبوعين

انخفض الذهب اليوم الخميس، لكنه يجري تداوله قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ غذى موقف البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي المائل للتيسير النقدي المخاوف من تباطؤ اقتصادي وأبقى عوائد السندات العالمية والدولار تحت ضغوط.

وبحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1304.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 28 مارس آذار عند 1310.50 دولار في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.4 بالمئة إلى 1309.30 دولار للأوقية.

ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين الذي لامسه في الجلسة السابقة بعد أن عزز محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقف البنك الذي يميل إلى التيسير في ظل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء بعد نشر بيانات ضعيفة للتضخم تدعم قرار المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة.

كما هبطت سوق السندات الأوروبية بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على موقفه الذي يميل إلى تيسير السياسة النقدية، وأشار إلى مخاطر نزولية على اقتصاد منطقة اليورو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاتين نحو 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية ليرتفع إلى 905.98 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1385.05 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.18 دولار للأوقية.