الليرة التركية تواصل التعافي وتعوض خسائر الجمعة

الليرة التركية

واصلت الليرة التركية، اليوم الأربعاء، تعافيها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وذلك لليوم الثالث على التوالي، لتنجح في تعويض خسائرها التي منيت بها يوم الجمعة الماضي حيث سجلت هبوطا في قيمتها زاد عن 4%.

وبلغ سعر صرف العملة التركية، اليوم الأربعاء، 5.38 ليرات للدولار و6.09 لليورو، وهي الأسعار التي كانت عليها قبل خسائر يوم الجمعة الماضي.

وقالت وكالة "رويترز"، في تقرير لها أمس الثلاثاء، إن سلسلة تعديلات أجراها البنك المركزي نجحت في تعويض معظم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، حتى مع انحسار توقعات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وأكد المركزي التركي، أول من أمس الإثنين، استمراره في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة لدعم الاستقرار المالي في البلاد، وذلك بعد يوم من تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحماية الليرة التركية ومعاقبة من يستهدفونها عبر المضاربات.



ونزلت الليرة بشكل حاد، يوم الجمعة، واختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند 5.7625 ليرات مقابل الدولار، وهو أسوأ مستوى إغلاق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلنت مصادر تركية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن لتقرير بنك الاستثمار الأميركي "جيه.بي مورغان"، دورا "تضليليا" بتهاوي سعر الصرف، ما دفع هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية لفتح تحقيق بشأن شكاوى ضد البنك الأميركي وغيره من البنوك، بعد نشرها تقارير وصفت بأنها مضللة حول العملة التركية.

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