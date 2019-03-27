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الهند تحظر لعبة "PUBG" بعد تحذيرات الخبراء من خطورتها على الأطفال

الهند تحظر لعبة "PUBG" بعد تحذيرات الخبراء من خطورتها على الأطفال
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