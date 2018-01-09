"بيتون" الصينية أذكى سيارة في العالم

كشفت شركة "بيتون" الصينية لصناعة السيارات عن سيارتها الكهربائية الجديدة التي تقول بأنها ستكون أذكى سيارة في العالم.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا من عرض السيارة التي ظهرت للمرة الأولى في معرض "كونسيومر إليكترونيكس" بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وتسعى الشركة الصينية لطرحها بالأسواق بداية من عام 2019، على أن يتم طرحها أولا في السوق الصينية بسعر يبدأ من 45 ألف دولار، ومن ثم طرحها في الولايات المتحدة وأوروبا بداية من عام 2020.

وتتمتع السيارة الكهربائية الذكية بقدرتها على قطع مسافة 325 ميلا ببطارياتها الكهربائية دون الحاجة لشحنها، مع تميزها بسرعة فائقة في إعادة الشحن.

وكشف المسؤولون عن الشركة خلال عرض السيارة أن نظام الشحن الكهربائي بها قادر على شحن السيارة لمدة تكفي استخدامها طوال سبعة أيام في بضعة دقائق فقط.

ويعتبر المسؤولون في بيتون أن السيارة الصينية الجديدة تشكّل الجيل الجديد من السيارات ذاتية القيادة؛ لكونها قادرة أيضا على الاستغناء عن سائقها في بعض الأوقات.

وتوصف السيارة بأنها هاتف ذكي على عجلات، فهي مزودة بالعديد من التقنيات الذكية من الداخل، مثل خاصية تشغيل المحرك عن طريق الأمر الصوتي، فهي مزودة بتكنولوجيا متحدث إليكسا الذكي من أمازون، إضافة لعجلة القيادة المزودة للمرة الأولى بشاشة لمس ذكية تمنح السائق سيطرة كاملة على السيارة أثناء القيادة.

المصدر:العين الإخبارية



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