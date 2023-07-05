سجل سعر الدولار اليوم في سوريا، الأربعاء 5 يوليو 2023، صعوداً جديداً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 9250 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 9350 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 925,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

جاء سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

وجاء سعر الدولار مقابل الليرة السورية 8200 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال ما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأربعاء 5 يوليو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأربعاء 5 يوليو

شهد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 10076 ليرة للشراء، و 10190 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2472 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2502 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2516 ليرة للشراء، مقابل 2546 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

وجاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 13083 ليرة للشراء، مقابل 13233 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

وسجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 354 ليرة للشراء، مقابل 360 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.