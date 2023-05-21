غوغل تعلن عن موعد حذف الإيميلات غير النشطة- خطوات لتجنب الأمر

أعلنت شركة غوغل عن تحديث سياسة حذف الحسابات غير النشطة، حيث ستقوم الشركة بحذف كل حساب لم يتم العمل عليه لمدة سنتين على الأقل.



غوغل تحذف الإيميلات غير النشطة



وكشفت الشركة عبر موقعها الرسمي عن نيتها حذف أي حسابات لم يتم الدخول اليها أو استخدامها لمدة عامين فما فوق، كما ستقوم غوغل بحذف جميع المعلومات والملفات التابعة لهذه الحسابات.



ومن المقرر ان تشمل عملية الحذف حساب الجي ميل Gmail وجميع الرسائل المخزنة الصادرة والواردة بالإضافة إلى الصور وأي ملفات تتعلق بالحساب.



وبحسب بيان الشركة فإن Google لا تنوي حاليًا إزالة الحسابات القديمة المهملة التي استخدمت اليوتيوب، في المقابل من المفترض ان تبدأ غوغل بحذف الحسابات غير النشطة نهاية العام الحالي.



كما تنوي الشركة حذف جميع الحسابات التي قام أصحابها بإنشائها دون استخدامها، وأكدت Google ان عملية الإزالة ستتم على مراحل على أن تتضمن حسابات مجانية ولن تقوم أبدًا بحذف حسابات تابعة لشركات او مدارس.



وأوضح الموقع الرسمي للشركة ان هناك بعض الأمور التي يمكن أن تنشط الحساب وبالتالي تحميه من الحذف مثل تسجيل الدخول عبره لأداء بعض المهام، مثل قراءة الرسائل او استخدام غوغل درايف بالإضافة إلى مشاهدة اليوتيوب او تحميل التطبيقات عبر "Google Play".



ومن المتوقع أن تقوم الشركة بارسال تنبيهات إلى الحسابات المنوي حذفها، وأشارت الشركة أنه سيتم العمل على هذه الخطوة لأسباب أمنية إذ أن الحسابات غير النشطة دائمًا معرضة للخطر.