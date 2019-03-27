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الاحتياطي الفدرالي يعطي مصر سبباً آخر لتحقيق أعمق سلسلة تخفيضات بأسعار الفائدة في العالم

الاحتياطي الفدرالي يعطي مصر سبباً آخر لتحقيق أعمق سلسلة تخفيضات بأسعار الفائدة في العالم
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