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ملكية الخليجيين في الأسهم السعودية ترتفع إلى 42.59 مليار ريال الأسبوع الماضي

ملكية الخليجيين في الأسهم السعودية ترتفع إلى 42.59 مليار ريال الأسبوع الماضي
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