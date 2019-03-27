ملكية الخليجيين في الأسهم السعودية ترتفع إلى 42.59 مليار ريال الأسبوع الماضي

ملكية الخليجيين في سوق الأسهم السعودية

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم التي تعود ملكيتها للخليجيين في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 42.59 مليار ريال، بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 21 آذار (مارس) 2019، بزيادة خلال أسبوع نسبتها 1.4 في المائة بما يعادل 608.43 مليون ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فقد بلغت حصة الخليجيين من مجموع القيمة السوقية للسوق كاملة نحو 2.1 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي.

وتقسم القيمة السوقية لأسهم الخليجين إلى ثلاث فئات، أولاها "المؤسسات" وهي الأكثر قيمة بنحو 38.56 مليار ريال, تشكل نحو 90.6 في المائة من القيمة السوقية لأسهم الخليجيين، وتشكل أيضا نحو 1.9 في المائة من القيمة السوقية للسوق كاملة البالغة نحو 2.064 تريليون ريال.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم التي تعود ملكيتها للمؤسسات الخليجية بنسبة 1.5 في المائة بما يعادل 558.71 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي، إذ كانت تبلغ القيمة السوقية لأسهمهم نحو 38 مليار ريال خلال الأسبوع السابق له والمنتهي في 14 آذار (مارس) 2019.

أما الفئة الثانية فهم "الأفراد" الذين تبلغ القيمة السوقية لحصصهم في سوق الأسهم السعودية نحو 3.16 مليار ريال تشكل 7.4 في المائة من القيمة السوقية لأسهم الخليجيين.

وارتفعت حصتهم بنسبة 2.1 في المائة بما يعادل 64.25 مليون ريال، إذ كانت تبلغ قيمة حصصهم في السوق السعودية نحو 3.1 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 14 آذار (مارس) 2019.

والفئة الثالثة وهي "المحافظ المدارة" فقد بلغت قيمة ملكيته في سوق الأسهم السعودية نحو 859.34 مليون ريال تشكل نحو 2 في المائة من مجموع القيمة السوقية للأسهم التي يملكها الخليجيون.

وسجلت هذه المحافظ تراجعا في القيمة السوقية لأسهمها خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.7 في المائة بما يعادل 14.54 مليون ريال، إذ كانت تبلغ نحو 873.89 مليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 14 آذار (مارس) 2019.

يذكر أن حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية قفزت بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 21 من شهر آذار (مارس) الجاري، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 107.771 مليار ريال، إذ تشكل 5.22 في المائة من قيمة السوق البالغة 2.064 تريليون ريال في التاريخ ذاته.

وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنحو ضعف نمو القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية خلال الـ 12 أسبوعا الماضية.

وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 24.4 في المائة منذ بداية العام، في حين ارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية 12.1 في المائة خلال الفترة ذاتها.

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