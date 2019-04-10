صور: أحدث طراز لسيارة بنتلي تحتفي بتراث الخليج

نسخة حصرية من بنتلي تحتفي بتراث الخليج

للحصول على أحدث طراز لسيارة Bentayga SUV، استمدت Bentley الإلهام من تقاليد الغوص في الخليج العربي.

وتمت الإشارة إلى تراث صيد اللؤلؤ الثري في المنطقة عدة مرات من قبل، فهذه المرة الأولى التي يتم فيها تصميم سيارة فاخرة بوحي من هذه التقاليد العريقة.

وتعتبر Bentayga Mulliner Pearl of the Gulf واحدة من أندر السيارات التي ابتكرتها Bentley على الإطلاق؛ وسيتم صنع خمسة فقط من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة ذات طراز اللؤلؤ والتي تعمل بالطاقة W12 من قبل الحرفيين في العلامة التجارية الشهيرة في كرو، إنجلترا.

في “Bentayga Mulliner Pearl of the Gulf”، اختار الفريق لوحة تقليم الأوكالبتوس المظلمة باللون الأسود مع مشهد لقارب المراكب الشراعية، وثلاثة زوارق تنطلق إلى البحار، مع منظر للصحراء في الخلفية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

إن مقصورة لؤلؤة الخليج مصنوعة من جلد عالي الجودة في “Linen” و “Brunel” من Bentley – وهي ظلال تشير إلى الأشكال الطبيعية للؤلؤة والمحارة. وتُستخدم خياطة التباين في المقاعد المبطنة وأدراج الأبواب، في حين أن التطريز الخيطي الذهبي يزيد من الفخامة في هذه السيارة.

ومن الأشياء المهمة في المقصورة الداخلية – خاصة بالنسبة لأولئك الذين قد يحتاجون إلى تخزين المجوهرات الفعلية – وحدة تخزين آمنة تقع داخل المقصورة، وهي المكان المثالي لتخزين الأشياء الثمينة أثناء وجودك على الشاطئ أو الاستفادة من خدمات صف السيارات”.

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