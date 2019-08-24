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آمنة بولوت.. قصة أم قتلها طليقها أمام ابنتها تهز الرأي العام في تركيا!

منشور 24 آب / أغسطس 2019 - 08:23
آمنة بولوت.. قصة أم قتلها طليقها أمام ابنتها تهز الرأي العام في تركيا!
آمنة بولوت.. قصة أم قتلها طليقها أمام ابنتها تهز الرأي العام في تركيا!

تحولت قصة التركية آمنة بولوت لقضية رأي عام في تركيا، ووصل صداها إلى جميع دول العالم نظرًا لبشاعة ما تعرضت له السيدة التركية وكشف قصتها عن ما تعانيه النساء، بالإضافة للصدمة التي عاشتها ابنتها.

وقعت الحادثة يوم الثلاثاء الماضي عندما جلست آمنة وابنتها مع طليقها في احد المقاهي بتركيا من أجل الحديث ببعض الأمور العالقة، ليغضب الطليق ويقوم بسحب سكين ويضربها بعنقها.

ويكشف فيديو صوره أحد الأشخاص الذين تواجدوا في المقهى لحظة الحادثة، آمنة بولوت وهي تقف على قدميها وتمسك رقبتها فيما تبدو ابنتها أمامها منهارة وتصرخ :  " لا تتركيني أمي"، لترد عليها الأم: "لا أريد أن أموت".

إلا أن السيدة آمنة بولوت فارقت الحياة فور وصولها للمستشفى وصدمت قصتها الشارع التركي، فيما صرح طليقها بعد إلقاء القبض عليه أن سبب ما قام به أنها استفزته وأهانته أمام ابنته ولم يتحمل هو وفقد أعصابه وقام بقتلها.

وكشفت بعض المصادر أن ابنة بولوت التي ظهرت معها في الفيديو تُعاني حاليًا من صدمة نفسية ودخلت المستشفى، فيما تحول اسم آمنة بولوت إلى ترند وتصدرت قصتها المشهد العام، وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنزال عقوبة الإعدام علي القاتل أمام ابنته نتيجة فعلته الشنعاء.

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