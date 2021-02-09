أب يعرض صور ابنته لأهداف جنسية.. وتبريره مثير للاشمئزاز!

ألقت الشرطة البريطانية القبض على مشتهي الأطفال "بيدوفيلي" بعد أن كتب على حائط دورة مياه عامة أن لديه صورًا غير لائقة لابنته البالغة من العمر أربع سنوات، وقد تم الكشف عن ذلك في القناة الرابعة الشرطة السرية بعنوان: صيد مشتهي الأطفال.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فقد تم تعقب "كيران سوين" من قِبل المحققين بعد أن كتب في مرحاض عام كان صورًا إباحية للأطفال إلى جانب عنوان بريد إلكتروني تم تتبعه إلى رقم هاتفه.

كيران سوين

وفي حديثه إلى أحد المخبرين، قال "سوين": "أدرك تمامًا أن ما كنت أفعله ليس أمرًا طبيعيًا، وما أردت أساسًا هو محاولة التواصل مع شخص آخر لمعرفة ما إذا كنت غير طبيعي أو إذا شعر الآخرون بمشاعر اتجاه الصور أما لا والتحدث معهم عن الوضع".

وتابع: "لم تكن نيتي أن أنشر صور وأشياء من هذا القبيل. لم أكن أريد أن أفعل ذلك".

وأكد "سوين" أن لديه اهتمامًا شاذًا بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات للفتيات البالغات.

وتم تعقب عنوان البريد الإلكتروني لسوين من قبل الشرطة وتم الكشف لاحقًا عن أنه اعترف بالذنب في صنع وحيازة وتوزيع صور غير لائقة للأطفال.

وتلقى "سوين" أمرًا مجتمعيًا لمدة عامين وتمت إضافته إلى سجل مرتكبي الجرائم الجنسية لمدة خمس سنوات.

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