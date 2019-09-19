أجمل رجل في إيطاليا 2019.. مغربي الأصل ويعمل في أحد البنوك!

حصد الشاب رودي الخلطي مغربي الأصل، لقب "أجمل رجل في إيطاليا" لعام 2019، خلال مسابقة تم تنظيمها في مدينة ليغنانو سابيادورو نهاية الأسبوع الماضي، وبحسب الخلطي فإنه ينوي المشاركة في مسابقة "أجمل رجل في العالم" لعام 2020.

واستطاع الخلطي لفت الأنظار اليه والفوز بالمسابقة ليتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، ورودي الخلطي هو شاب من أصل مغربي، هاجر والده إلى إيطاليا في فترة السبعينات تقريبًا وتزوج من سيدة إيطالية.

وعاش رودي طفولته في كوسترمانو سول غاردا الواقعة في مقاطعة فيرونا، ويعيش الخلطي حاليًا في سيدني ويعمل في أحد البنوك هناك، كما أنه يحمل الجنسية الأسترالية، وكشف الشاب المغربي في حوار له مع إحدى المجلات أن يعشق الفنان الراحل ، ويعتبر النجم العالمي ليوناردو ديكابريو مثله الأعلى.

وعلى صعيد آخر فإن الشاب المغربي رودي الخلطي حاصل على ليسانس في اللغات، وسبق أن حصل على المركز الأول في مسابقة عالمية خاصة بالقوام وكمال الأجسام.

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