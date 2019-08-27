أحببته من النظرة الأولى.. قصة زواج غريبة العريس 83 عامًا والعروسة 27

لم تتوقع فتاة في الـ27 من عمرها أن يتحول طلب المشورة الذي سعت فيه مع والديها، إلى قصة حب تنتهي بالزواج، إذ وقع "سوديرجو" المسن الإندونيسي صاحب الـ80 عامًا، في حب "نورايني" من النظرة الأولى.

وتصدرت قصة زواج "سوديرجو" و"نورايني" عناوين الصحف في إندونيسيا، بسبب الفارق العمري الكبير بينهما في العمر.

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وقالت العروس "نورايني" لوسائل الإعلام المحلية إنها وقعت في حب زوجها "من أول نظرة"، وذلك في أول مرة رأته فيها في يوليو الماضي، عندما رافقت الفتاة والديها إلى منزل الرجل في ديسا جاتيلابا بمقاطعة غاوا الوسطى لطلب المشورة.

وقالت: "ومنذ ذلك الحين، كنت أختلق الأعذار من أجل زيارة سوديرغو، ورغم أن الرجل لم يكن يظهر أي مشاعر تجاهي، وطلبت منه أن يزورنا في منزل أسرتنا".

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ورغم أن علامات الحب كانت واضحة إلى حد ما على "نورايني"، يقول "سوديرغو" إنه لم يفكر في وجود علاقة رومانسية بسبب تقدمه في السن، ومع ذلك، لم يتمكن الرجل الثمانيني من مقاومة الحب، وبعد اعترافه بمشاعره لـ"نورايني" وطلب منها الزواج منه، قبلت هي بدروها على الفور.

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وفي حين وافقت عائلة "نورايني" على الزواج بشكل أسرع مما توقعته الفتاة، فإن أكبر أبناء "سوديرغو"، ويبلغ من العمر 51 عامًا، كان غير مقتنع بهذا النوع من الارتباط، وصمم على معرفة الأسباب وراء رغبة الفتاة في الارتباط برجل في عمر جدها، بدلًا من أن تبحث عن زوج يناسب سنها.

وبعد أن رأى نجل "سوديرغو" إصرار من الفتاة على الزواج من والدهما، استسلم للأمر الواقع ووافق على الزيجة التي جرت مراسمها قبل أيام.

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