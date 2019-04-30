"أحبّ نفسك أولًا".. مزحة من زميل تدفع أربعينية للزواج من نفسها

احتفلت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 42 عامًا بزواجها شهر يناير الماضي بشكل غريب وعجيب.

وكشفت "ميشيل دينتون"، مطلقة وأم لطفلين، عن تجربة "الزواج من نفسها"، مثنية على النتائج الإيجابية التي جنتها بسببها رغم اعتراض كثيرين ممن حولها على تصرفها.

وقالت "ميشيل" لصحيفة "تلغراف" البريطانية بأنها فكرت بهذا النوع من الزواج بعدما مازحها أحد زملائها قائلًا "لم لا تتزوجين من ذاتك؟".

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وأضافت "ميشيل"، وهي مطلقة وأم لولدين، بأنها اشترت خاتم الزفاف من موقع "أمازون" بثمن بخس، وحددت موعد الحفل في الأول من يناير، ووضعت ميزانية للحفل تبلغ 4 آلاف جنيه إسترليني.

وتفاجأ أصدقاء "ميشيل" عندما أخبرتهم بفكرتها، حيث وصفوها بـ"المجنونة"، وكذلك فعل أولادها ووالدتها، لكن إصرارها على الأمر أقنعهم بالحضور في نهاية المطاف.

وتابعت "ميشيل": "اخترت قاعة أفراح قرب المكان الذي أعيش فيه بوايمث، ورتبت الزهور والشموع ودعيت 130 شخصًا، كما شارك (دي جي) وفرقة موسيقية".

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ووصفت "ميشيل" حفل الزفاف بـ"المذهل" وضم جميع المراسم التي تنظم في الأعراس العادية كارتداء فستان وخاتم والتوقيع على عقد غير قانوني طبعًا.

واختتمت "ميشيل" حديثها للصحيفة البريطانية بالإشارة إلى النتائج الإيجابية لتجربتها، والمتمثلة في تعلمها لحب ذاتها واكتشافها لمقدرتها على العيش بسعادة رغم الوحدة، وأن شعار (أنا أولًا) مهم للغاية.

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