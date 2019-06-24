أرادوا تدنيس المسجد بتصوير مشاهد "شذوذ".. الأمن المغربي يضبط شاب وفتاتين

ألقت قوات الأمن المغربي في مدينة الرباط القبض على ثلاثة طلبة بينهم فتاتان، كانوا بصدد تصوير مقاطع فيديو تظهر ممارسات جنسية شاذة أمام أحد المساجد.

وبحسب مصادر محلية في المغرب فإن الشباب الثلاثة تقل أعمارهم عن العشرين، وكانوا يصورون مقطع فيديو بساحة صومعة حسان بمدينة الرباط، وتظهر فيه الفتاتان وهما تجلسان بالقرب من بعضهما البعض وفي خلفية الصورة يظهر المسجد "مع بعض الإيحاءات الجنسية".

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وأرفق الشباب الثلاث مقطع الفيديو بتعليق صوتي يزعم بشكل كاذب أن الأمر يتعلق بممارسات شاذة بين الفتاتين، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية المغربية العامة للأمن.

وقد تم فتح تحقيق في القضية للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، فيما المتورطون قيد الحبس الاحترازي﻿.

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